Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik 2 ay süren çalışmalar neticesinde, Akçaabat sahil yolu üzerinde seyir halindeki aracı durdurdu.

Yapılan aramada, yakıt deposu ve araç içerisine gizlenmiş 25 tabanca, 30 şarjör ile 25 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.