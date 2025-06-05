Trabzon'da Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: 5 Ev Tehlikede

Trabzon'da heyelan: 5 ev tehlike altında

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan 5 evi tehdit ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ağıllı mahallesinde önceki gün meydana gelen şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Mahallede bulunan bir evi saran heyelan 4 evi ise tehlike altına aldı. Yamaçtan kayan toprak ile risk altına giren 3 katlı evde yaşayanlar tahliye edilirken, heyelan ve toprak kaymalarının ardından ekipler 5 evi etkileyen ve ulaşımı sağlayan yolda çalışma başlattı. Mahallede bulunan 4 katlı bir bina ise kaya parçaları nedeniyle zarar görürken, ekipler tarafından yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmaları sürüyor.