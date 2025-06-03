Trabzon'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ve TİSKİ ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

TRABZON'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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