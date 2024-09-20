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Trabzon'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı ve bazı evlerin zemin katları su bastı. Belediye ve karayolları ekipleri, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarına başladı.

TRABZON'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli sağanak sonucu Araklı- Bayburt kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı- Bayburt kara yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda su tahliyesi ve temizlik için iş makineleriyle çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası Araklı- Bayburt kara yolu tek yönlü trafiğe açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden yağışlarla ilgili vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda valilik uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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