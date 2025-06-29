Trabzon'da Seyir Halindeki Cipta Yangın Çıktı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde bir cip, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, dumanı fark ederek aracını yol kenarına çekti ve yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi.

TRABZON'un Maçka ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip seyir halindeyken kaputtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında cip kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: MAÇKA(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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