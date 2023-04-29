Trabzon'da seyir halindeki cip alev aldı

Trabzon'da seyir halindeyken alev alan cip, demir yığınına döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karadeniz Sahil Yolu, Beşirli mevkisinde Rize yönüne giden Esra Kızıler'in (39) kullandığı 61 ACY 665 plakalı cipten, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kızıler, aracı sağa çekip, kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Sürücü Kızıler'in ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen cipten geriye demir yığını kaldı. Cipin alev alev yandığı anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.