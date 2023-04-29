Trabzon'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Trabzon'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki 61 ACY 665 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün yol kenarına çektiği otomobilin motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede aracı kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel