Trabzon'da Sel Sularını Boşaltan İşçiler Gazdan Etkilendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir motopomp cihazından yayılan gaz nedeniyle 2 temizlik işçisi tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, etkilenen işçilere müdahale etti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir süre önce biriken sel sularını boşaltmak amacıyla kullanılan cihazdan çıkan gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı.
Beşirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında çalışan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekibinde görevli Köksal T. ve Ersoy Y, biriken sel sularını boşaltmak amacıyla çalıştırılan motopomp cihazından yayılan gazdan etkilendi.
Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan işçilere, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Kentte farklı hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel