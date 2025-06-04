Trabzon'da Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Trabzon'da Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da meydana gelen selin izleri silinirken, Sera Gölü rüsubatla kaplandı. Ekipler, göldeki temizlik çalışmalarına başlayacak.

1)TRABZON'DA SEL GİTTİ ÇÖPÜ KALDI

Trabzon'da sağanağın neden olduğu selin izleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda silindi. Özellikle selin vurduğu sahil bandında yaşam normale döndü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, selde kaybolan kişi aranıyor.

Bu arada Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanda oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de selde sürüklenen, odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatilinde ziyarete gelenler, yüzeyi kısmen rüsubatla kaplanan gölü görünce şaşkınlık yaşadı. Kahverengine bürünen gölde selin boyutu dron kamerasına yansıdı.

Bölgede sıkça oluşan rüsubata kalıcı çözüm için daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatağına 'çökeltim havuzu' projesi devreye alınıp, berraklaştırılan Sera Gölü'nde ekipler, kapsamlı temizlik çalışması başlatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.