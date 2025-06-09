Trabzon'da Sel Kurtarılamayan Hüseyin Aydın Toprağa Verildi

Trabzon'da Sel Kurtarılamayan Hüseyin Aydın Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Haziran'da meydana gelen sel olayında kaybolan Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 6. gününde bulundu. Cenaze namazı Trabzon'da kılındı ve aile kabristanlığına defnedildi.

TRABZON'da 3 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 6'ncı günüde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaabat ilçesi Çukurca Mahallesi'nde, 3 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası bahçesindeki suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan ve arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, Uçarsu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Bahittin Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Aydın'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Aydın'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Hüseyin Aydın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini ileten Başkan Genç, "Üzüntümüz büyük. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
ABD'de göstericiler, alt geçitte sıkıştırdıkları polislere saldırdı

Göstericiler, köprü altında sıkıştırdıkları polisleri gafil avladı
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.