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Trabzon'da Sel Felaketi: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Trabzon'da Sel Felaketi: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, 68 yaşındaki Şemsettin Özgenç, 3. katında mahsur kaldığı evinden kurtarıldı. Gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ozgenç, olayı anlatarak hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kaybolan bir başka vatandaş için de çalışmalar sürdürülüyor.

MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI

Trabzon'da selin etkili olduğu Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde dışı balçık ve rüsubatla dolan binanın 3'üncü katında mahsur kalan Şemsettin Özgenç (68) gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Özgenç, "Dün saat 17.00'da eve geldim. Arabayı kapının önüne çektim. Normal sağanak bir yağış var. Dere taşkın. Ama o taşkınlık her zaman olan, her yağmurda olan bir şeydi. Çıktım eve, balkondan dereye bakayım, dedim. Yukarıdan aşağıya ağaç eve geldi. Derenin ağzını tıkadı. Ben aşağı inip arabamı kurtarmaya niyet ettim. Yani arabayı alayım, su basıyor. Ben evden üçüncü kattan aşağı inene kadar su iki metreye çıktı. Ne arabaya müdahale edebildim ne kapıya çıkabildim. Çünkü su bastı, kapıyı da içeriye bastı. İçerisi de su doldu. Arabayı da evin önünden aldı, ilerideki altgeçidin altında götürdü. Arabam orada şu anda. Ben 68 yaşına gittim. Bu tarihe kadar ben böyle bir şeyi görmedim" dedi.

ALİ KEMAL DEMİR'İ BULMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Arama kurtarma çalışmalarını incelemek için Sürmene'ye gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de dün akşam saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarını devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"160 kilogramı aşkın yağış düşmesi nedeniyle özellikle Araklı Sürmene ve Arsin ilçelerimizde, kısmen de Yomra ilçemizde önemli oranda bir hasar meydana girdi. Tüm ekipler gece geç saatlere kadar mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmak, onların can güvenliğini sağlamak amacıyla bir gayret ortaya koyduk. Gece geç saatlere kadar da buradaydık. Burada şu anda halen aramakta olduğumuz Ali Kemal Demir isimli vatandaşımızı kıymetli bir ağabeyimizi bulmak için çalışmalar devam ediyor. 65 yaşlarında bir ağabeyimiz. İnşallah sağ olarak ona ulaşılır. Temennimiz bu AFAD'ımız başta olmak üzere bütün kurum kuruluşlarımız seferber olmuş vaziyetteyiz. Ancak can güvenliği konusunda 3 ilçemiz hatta 4 ilçemiz dahilinde herhangi bir başka bir sıkıntımız yok. Kayıp bir vatandaşımızın dışında can güvenliği noktasında çok şükür bir sıkıntımız yok"

Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/Sürmene(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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