Trabzon'da Sel Felaketi: Beton Zeminde Yarılmalar Oluştu

Trabzon'da Sel Felaketi: Beton Zeminde Yarılmalar Oluştu
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan selde, minibüs duraklarının bulunduğu alandaki beton zeminde yarılmalar meydana geldi. Sürücüler, araçlarını son anda kurtardıklarını belirtti.

Deprem değil sel felaketi: Beton zeminde yarıldı

Trabzon'da dün şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde minibüs duraklarının bulunduğu alandaki beton zeminde oluşan görüntü depremi aratmadı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkili şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde Pazarkapı mahallesinde minibüs duraklarının bulunduğu alandaki beton zeminde oluşan görüntü depremi aratmadı.

Trabzon şehir merkezinde dün yaşanan selden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Pazarkapı mahallesindeki minibüs duraklarında beton zeminde oluşan görüntüler suyun gücünü ortaya koyarken, dolmuş sürücüleri araçlarını selden son anda kurtardıklarını söylediler.

Suyun getirdiği ağaç kütükleri kanalizasyonu tıkaması sonucu alanda yer yer yarılmalar meydana geldiğini belirten dolmuş sürücülerinden Nuri Yılmaz, yağmur şiddetini artırmaya başlamasının ardından araçlarını hemen bulundukları yerden kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Yılmaz "Durak kanalizasyonun üzerine kuruldu, buradan kanalizasyon geçiyordu. Kanalizasyon suyu taşıyamayınca gelen ağaç kütükleri kanalizasyonu tıkayınca patladı. Bizi burada sel alacaktı, herkes bir tarafa kaçtı. Araçlarımızı hemen kaldırıp başka yere aldık. Normalde burası Tonya durağı aracımız park halindeydi aracımızı hemen aldık. Araba burada kalsaydı sele kapılacak veya beton göçüğün ortasında kalacaktı" dedi.

Çevre esnaflarından Ahmet Çilingir ise suyun 40 santim kadar yükseldiğini belirterek "Sabah geldiğimde yağmur yağıyordu giderek şiddetini arttırdı. Su yaklaşık 35-40 santim yükselince mecburen hemen kaçtık. Menfezler dolmuştu bakım olmayınca bu hale geldi. Yaklaşık 10 yıl önce yine buna benzer durum yaşanmıştı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Güncel
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