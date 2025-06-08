Trabzon'da Sel Faciası: 74 Yaşındaki Hüseyin Aydın'ın Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'da Sel Faciası: 74 Yaşındaki Hüseyin Aydın'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 Haziran'da kaybolan 74 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Sel sularına kapılan Aydın için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6 gün sürdü.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Trabzon'da selde kaybolan 74 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 Haziran'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Bu süreçte, Uçarsu Mahallesi'nde evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken 74 yaşındaki Hüseyin Şahin sel sularına kapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde Şahin'in cansız bedeni bulundu. AFAD'ın sosyal medya hasabından yapılan paylaşımda, "3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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