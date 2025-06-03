Trabzon'da Sel Faciası: 72 Yaşındaki Adam Kayıp

Trabzon'da Sel Faciası: 72 Yaşındaki Adam Kayıp
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen selde 72 yaşındaki Hüseyin Aydın kayboldu. AFAD ekipleri ve bölge halkı, kaybolan Aydın için arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel nedeniyle kentte birçok iş yeri ve kamu binası hasar gördü.

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Akçaabat ilçesinde suya kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın (72) kayboldu. Aydın'ın için AFAD ekipleri ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi'nde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bölge halkı da eşlik ediyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte etkili olan aşırı yağış sonrası oluşan sel taşkınıyla ilgili DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ ve diğer yetkililerle birlikte kriz toplantısı yaptı. Vali Yıldırım toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Selin özellikle Beşirli ve Moloz bölgelerinde etkili olduğunu belirten Vali Yıldırım, eski sahil yolu üzerinde su birikintileri oluştuğunu ve bu durumun bazı iş yerlerinde ve kamu binalarında hasara yol açtığını söyledi. Belediye ve 112'ye toplam 357 ihbar ulaştığını, bunların büyük çoğunluğunun Ortahisar ilçesinden geldiğini aktaran Vali Yıldırım, bu taleplerin tamamının değerlendirildiğini, 139'unun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Akçaabat Çukurca Mahallesi'nde Hüseyin Aydın isimli vatandaşın kayıp olduğu bilgisini paylaşan Vali Yıldırım, "Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor, umarız sağ olarak ulaşırız" dedi.

Vali Yıldırım, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde de çağrı yaptı. Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin evlerine ulaştırıldığı, liselerde eğitimin normal şekilde sürdüğünü duyuran Vali Yıldırım, "Bu gerçekten ciddi bir yağıştı. Umarız bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız. Vatandaşlarımız özellikle dere kenarlarında dikkatli olsun, gerekiyorsa geçici olarak başka bir konaklama alanına geçsinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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