Trabzon'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Trabzon'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde H.K'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki K.K, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel