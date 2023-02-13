Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Trabzon'un Arsin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki baba ile kızı öldü, oğlu ise yaralandı. Trabzon'un Arsin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki baba ile kızı öldü, oğlu ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde Kamil Kefelioğlu yönetimindeki 61 BD 733 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan kızı Makbule Kefelioğlu hayatını kaybetti, oğlu Mehmet Kefelioğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kefelioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Trabzon Yerel Güncel Haberler

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