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Trabzon'da sahte içki ve tütün ürünleri operasyonu: 2 gözaltı

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Trabzon'da yapılan operasyonda sahte içki ve tütün ürünleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da sahte içki ve tütün ürünlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tonya Emniyet Amirliğince ilçede 2 kişinin ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Aramada 4,3 litre sahte alkol, 3 bin 360'ı dolu, 27 bin 700'ü de boş makaron ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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