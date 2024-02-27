Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir araçta yapılan aramada, 16 şişe sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.