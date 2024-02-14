Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiği ve sattığı tespit edildi. Evde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması, 33 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiğini ve sattığını belirledi.
H.A'nın evinde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması, 33 litre de sahte içki ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.