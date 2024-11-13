Trabzon'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi. M.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 50 litre sahte içki, 60 litre bandrolsüz etil alkol ve 15 şişe alkol yapım kiti bulundu. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde M.D'nin aracında arama yapıldı.
Aramada, 50 litre sahte içki, 60 litre bandrolsüz etil alkol ve 15 şişe alkol yapım kiti ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.