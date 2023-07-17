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Trabzon'da Sahil Güvenlik Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Uyarıcı Levhalar Koydu

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Trabzon Valiliği, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından belirli noktalara boğulma vakalarını önlemek amacıyla uyarıcı levhalar yerleştirildi.

Trabzon'da Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bazı bölgelerde sahil şeridine uyarıcı levhalar koydu.

Trabzon Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komutanlığa bağlı ekiplerin şehrin belirli noktalarına üzerinde "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır." ifadesinin bulunduğu levhalar yerleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz organizesinde yaptırılan uyarı levhaları Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı personeli tarafından belirlenen noktalara konuldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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