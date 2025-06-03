Trabzon'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Trabzon'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Bir esnaf, sal ile gezerek ilginç anlar yaşadı. Belediye, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü (2)

Trabzon'da etkili olan sağanakta, su birikintisi oluşan yolda bir esnaf, sal yaptığı yatakla gezdi. Kamerayla görüntülenen o anlar, izleyenleri tebessüm ettirdi.

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Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji verilerine göre şehrimizde bugün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun yağış beklenmektedir. Ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu saatlerde mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Belediye otobüslerimiz bugün saat 00.00'a kadar tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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