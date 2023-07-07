Trabzon'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

Trabzon'da öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu kentte, yağışın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.