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Trabzon'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

Trabzon'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

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Trabzon'da öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış, vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu kentte, yağışın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Trabzon'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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