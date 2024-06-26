Trabzon'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi gibi hareketli noktalarda trafik aksamaları yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Kentin en hareketli noktalarından Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi ile bazı ara yollarda biriken sular, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan yerlerde suyun tahliyesi için çalışması başlattı.
Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.