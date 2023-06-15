Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Fol Deresi Yükseldi

FOL DERESİ YÜKSELDİ, ANONSLU UYARI GELDİ

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle Vakfıkebir ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde taşkın ve heyelan meydana geldi. Taşkın sonucu tali yollarda su birikintileri oluştu. Vakfıkebir-Tonya kara yolu üzerinde yer alan kum-çakıl deposunu da sel bastı. Depo çalışanları, göle dönen depodaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Sürmene'nin ardından yağışın etkili olduğu Vakfıkebir ilçesinden geçen Fol Deresi'nde de su seviyesi yükseldi; suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Belediye hoparlöründen, belirli aralıklarda anonslar yapıldı. Vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Yağışın sürdüğü ilçede köprü çevrelerinde önlem alan polis ekipleri ise araç sürücüleri ve yayalara sözlü uyarılarda bulunuyor.