Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, caddelerde su birikintileri ve taşan rögarlar nedeniyle trafiğin aksamasına yol açtı. Vatandaşlar, yağışa karşı şemsiye ile korunmaya çalıştı veya iş yerlerine sığındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.
Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel