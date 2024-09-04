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Trabzon'da sağanak sonucu heyelan: 14 kişi mahsur kaldı

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Trabzon'da dün yaşanan sağanak sonucu meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Büyükşehir Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı mücadele etti.

TRABZON'da dün sağanak sonucu yaşanan heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kentte su baskınlarına neden olan sağanakta Büyükşehir Belediye ekipleri de yoğun çaba sarf etti.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

HEYELAN SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışmalar başlattı. Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde meydana gelen heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için belediye ekipleri, yoğun mücadele verdi. Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi. Heyelan sonrası ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı.

YOLLARDA YAĞIŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Gece boyu süren çalışmalarda TİSKİ, 22 personel, 8 faun ve 4 vidanjör ile sorunlu bölgelere ulaşarak yağışa bağlı oluşan tahribatı ortadan kaldırdı. Bu kapsamda, 44 noktada yapılan çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi ağındaki tüm yollar ulaşıma açıldı. Yağışın mahalle, cadde ve sokaklarda bıraktığı izleri silmek için temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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