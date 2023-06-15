Trabzon'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklar suyla doldu. Yolların kapanması ve su taşkınları yaşanırken, yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da dün akşam saatlerinden bu yana süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklar suyla doldu.

Vakfıkebir'de Fol ve Yalı Mahallesi dereleri, Çarşıbaşı Deresi, Yomra Şana Deresi, Beşikdüzü Ağasar Deresi ile Tonya'daki bazı derelerin de yağış sebebiyle debileri yükseldi.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kısa sürede tek şeritten kontrollü trafiğe açıldı.

Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Sağanak nedeniyle Sürmene-Köprübaşı yolunda da heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan sürüklenen taş ve toprakla kapanan yol, Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Akçaabat ilçesinde de Söğütlü ve Derecik Uçarsu Mahallesi'nde derenin debisi yükseldi, bazı noktalarda su taşkınları oldu. Taşkınlar nedeniyle Sera Gölü'ndeki hediyelik eşya satışı yapan bazı iş yerlerini su bastı.

Dere kenarında evi bulunanlara "Bu alanlardan uzak durun." çağrısı

Yağışlardan etkilenen diğer ilçelerde de incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, Sera Gölü'nde AA muhabirine, il genelindeki yoğun yağışların dün gece itibariyle başladığını belirterek, toprak kayması sonucu meydana gelen yol kapanmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaptığını söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun geçici süreliğine trafiğe kapandığını belirterek, "Karayolları ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucu yolumuz kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Ben de yerinde incelemelerimi yaptım. Ardından Sürmene-Köprübaşı yolumuzda irili ufaklı, rüsubattan kaynaklanan kapanmalar meydana gelmişti. Yine gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizin yaptığı çalışmayla yol trafiğe açılmış durumda." diye konuştu.

Dere kenarında evleri bulunan vatandaşların geçici süreliğine bu alanlardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla ilimiz genelinde 26 mahallemizde toprak kayması sonucu kapanmalar meydana geldi. Tüm ekiplerimizin yolları açma çalışmaları devam ediyor. 10 mahalle yolumuz açıldı, 16 mahalle yolumuz kapalı gözüküyor. İçinde bulunduğumuz Sera Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu iş yerimizde su baskını meydana gelmiş. İncelemelerimizi yaptık. Aynı şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında ve seferber. Zarar tespitleri önümüzdeki süre içerisinde belirlenip AFAD tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Önemli olan ilimizde herhangi bir can kaybının olmaması. Aynı şekilde vatandaşlarımızı uyarıp mümkün mertebe dere yatağına yakın evleri olanların geçici süreliğine de olsa oralardan uzak kalmalarını, sizler aracılığıyla duyurmuş olalım."

Bu arada, dünden itibaren devam eden yağışlar sonucu Karadeniz'in sahil şeridinin sarı renge büründüğü görüldü.