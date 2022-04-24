TRABZON (AA) - Doğal ve tarihi güzellikleriyle yılın dört mevsimi ilgi gören Trabzon'da, Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çeken Trabzon, eşsiz manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine her mevsim farklı alternatifler sunan Trabzon'a gelen turistler, kentin kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra Karadeniz'in yöresel lezzetlerini tatma fırsatını da yakalıyor.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan Trabzon, Ayasofya Camisi, Uzungöl, Kızlar Manastırı ve 1 Mayıs'ta ziyarete açılması planlanan Sümela Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliği görme imkanı sunuyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla da bölgedeki turizm tesislerinde hareketlilik yaşanıyor.

Başta Uzungöl olmak üzere kentin farklı noktalarındaki tesis ve oteller, Ramazan Bayramı'nda konuklarına etkinliklerle dolu tatil imkanı sağlayacak.

"Suudi Arabistan'dan direkt uçuşları bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıldır büyük sıkıntı yaşayan turizmcilerin, salgın tedbirlerinin de gevşetilmesiyle bu yıl ciddi bir hareketlilik beklediğini söyledi.

Salgının yanı sıra Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail ile diyaloglarının da çok olumlu etkisini göreceklerini ifade eden Kantarcı, "Doğu Karadeniz'e en çok yabancı turist gönderen ülke liderleriyle yapılan görüşmeler neticesinde bu seneki beklentiler biraz daha yukarılara doğru çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı şu ana kadar bizi olumsuz bir şekilde etkilemedi. Umarım bundan sonra da etkilemez ve 2022 itibarıyla turizm anlamında Doğu Karadeniz Bölgesi olarak olumlu bir sürece girmiş oluruz." dedi.

Kantarcı, ilkbaharın ve Ramazan Bayramı'nın da etkisiyle turizmde bir hareketlilik başlamasını beklediklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayram için umutluyuz ve olumlu beklentimiz var. Otellerde bayram için bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Seyahat acentelerimiz de çalışmalarına devam ediyor. Alternatif pazarlara ulaşabilmek anlamında Trabzon Turizm Konseyi, turizm paydaşları çalışmalarına devam ediyor. Suudi Arabistan'dan direkt uçuşları bekliyoruz. Uçuşlar başlarsa yıl boyu devam edecektir. Önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde diğer ülkeler de eklenebilir. Farklı olarak uzun zamandır, 10 yılın üzerinde İsrail'den uçuş gelmiyordu. Tel Aviv'den de bir hareketlenme var. Direkt Tel Aviv-Trabzon şeklinde uçuş hazırlığı içerisinde olan tur operatörleri var."

Kantarcı, iç pazarda geçen yıl ki rakamları geçeceklerini, dış pazarda da 2019 yılındaki Trabzon'u ziyaret eden 600 bin yabancı turist sayısının üzerine çıkmayı öngördüklerini sözlerine ekledi.

Uzungöl'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Uzungöl'de otel işleten Mehmet İnan, bayram haftası için yoğun talep olduğunu belirterek, "Otelimiz bayramda yüzde 100 kapasiteyle dolu. Yoğun talep var." diye konuştu.

Bölgedeki diğer konaklama tesislerinde de doluluk oranının yüzde 60'larda olduğunu ancak bayrama kadar onların da dolacağına inandıklarını aktaran İnan, "Bayram için rezervasyonlara bakıldığında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu sezondan umutluyuz. Bayramla başlayan hareketliliğin sürmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.