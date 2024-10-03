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Trabzon'da Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Açıldı

Trabzon'da Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Açıldı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ni açtı. Başkan Ahmet Metin Genç, merkezi halkın erişebilmesi için oluşturduklarını ve problemlerin çözümünde büyük önem taşıdığını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nin üçüncü katında hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde, Trabzon'da yaşayanların mutlu olmasını istediğini söyledi.

Sorunların çözümü noktasında bu tür merkezlerin önemine işaret eden Genç, "O nedenle halkımızın ulaşabileceği ve istifa edebilecekleri ücretsiz bir hizmet oluşturduk." dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise Trabzon'un en mutlu şehirler sıralamasında birinci olmasını temenni etti.

Uzman klinik psikolog Enes Bülbül de merkezin hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin 153 nolu çağrı merkezinden randevu oluşturarak seanslara katılabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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