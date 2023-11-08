Trabzon'da Polis Memuruna Çarparak Kaçan Şüpheli Yakalandı

Trabzon'da polisin dur ihtarına uymayarak uygulama yapan polis memuruna çarparak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 16.00 sıralarında Forum AVM karşısı sahil yolu uygulama noktasında S.Ç. isimli şahıs polisin kendisine dur ihtarı vermesinin ardından ihtara uymayarak uygulama yapan polis memuruna çarpıp kaçtı. Kaçan S.Ç. isimli şahıs Taşbaşı mevkiinde yakalanarak adli mercilerden alınan talimata istinaden kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli tahkikat başlatılmış ve yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. - TRABZON