Trabzon'da Polis Ekipleri Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

Trabzon'da bazı öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Ortaokulu'nda sınava giren öğrencinin kimlik belgesinde problem olduğu tespit edildi.

Motorlu polis ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, işlemi yapıldıktan sonra ekipler tarafından sınava yetiştirildi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca ekipler, kentin farklı noktalarında öğrencilere sınava geç kalmaları için yardımcı oldu.