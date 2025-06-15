Trabzon'da Polis Ekipleri Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi
Trabzon'da bazı öğrenciler, LGS sınavına geç kalma riskiyle karşı karşıya kaldığında polis ekiplerinin yardımıyla zamanında sınava yetiştirildi. İskenderpaşa Ortaokulu'ndaki bir öğrencinin kimlik belgesindeki sorun, polis tarafından çözülerek sınavına katılması sağlandı.
Trabzon'da bazı öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.
Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Ortaokulu'nda sınava giren öğrencinin kimlik belgesinde problem olduğu tespit edildi.
Motorlu polis ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, işlemi yapıldıktan sonra ekipler tarafından sınava yetiştirildi.
Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.
Ayrıca ekipler, kentin farklı noktalarında öğrencilere sınava geç kalmaları için yardımcı oldu.