Trabzon'da Polis Ekipleri Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bazı öğrenciler, LGS sınavına geç kalma riskiyle karşı karşıya kaldığında polis ekiplerinin yardımıyla zamanında sınava yetiştirildi. İskenderpaşa Ortaokulu'ndaki bir öğrencinin kimlik belgesindeki sorun, polis tarafından çözülerek sınavına katılması sağlandı.

Trabzon'da bazı öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Ortaokulu'nda sınava giren öğrencinin kimlik belgesinde problem olduğu tespit edildi.

Motorlu polis ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, işlemi yapıldıktan sonra ekipler tarafından sınava yetiştirildi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca ekipler, kentin farklı noktalarında öğrencilere sınava geç kalmaları için yardımcı oldu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu

Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.