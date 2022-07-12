Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili açıklama

Trabzon'da 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesindeki Yalıncak halk plajında sabah 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, plajda denize giren Mustafa Uzun (21) arkadaşlarıyla beraber parkta bulunan bir bankta oturdu. Islak halde bankın yanında bulunan elektrik direğine temas eden Mustafa Uzun, elektrik akımına kapıldı. Meydana gelen kaza neticesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajında 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Güncel