Trabzon’da Park Halindeki Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

Trabzon’da Park Halindeki Minibüs Devrildi: 5 Yaralı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeyken kayarak şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde park halindeyken kayarak şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K., aracını yol kenarına çekerek araçtan indi ve minibüsün dolması için yolcu beklemeye başladı. Bir süre sonra aniden hareket eden minibüs yolun alt kısmında bulunan şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilerek yan yatan minibüste bulunan 3 yolcu ve araca binmek için adım attıkları sırada devrilmenin etkisiyle düşerek yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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