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Trabzon'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

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Trabzon'da park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Yenimahalle'de dün gece saatlerinde park halindeki 61 D 0596 plakalı dolmuş, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TRABZON'da park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle'de dün gece saatlerinde park halindeki 61 D 0596 plakalı dolmuş, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Trabzon Olay Yaşam Güncel Haberler

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