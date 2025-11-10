Trabzon'da Park Halindeki Kamyon Devrildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeyken hareket etmeye başlayan kamyon, 3 araca çarparak devrildi.

İncinur Sokak'ta park halinde, içerisinde şoförü bulunmayan 61 VV 531 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı seyreden kamyon, park halindeki 2 otomobille 1 cipe çarptı.

Kamyon, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre yükseklikten yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.