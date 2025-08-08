Trabzon'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde A.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.40 civarında Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Özel bir firmaya ait tur aracının, bölgede etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştır. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edilmiştir. Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
