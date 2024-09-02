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Trabzon'da Palamut Sezonu Başladı

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KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile Trabzon'da, tezgahlarda balık hareketliliği başladı. 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doldu. Sezonun ilk haftasında ağlara, palamut takılmaya başladı. Tanesi 500 grama kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 50 liradan yer aldı.

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile Trabzon'da, tezgahlarda balık hareketliliği başladı. 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doldu.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftasında ağlara, palamut takılmaya başladı. Tanesi 500 grama kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 50 liradan yer aldı. Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 75, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 liradan satışa sunuluyor.

'SEZON BEREKETLİ BAŞLADI'

Bu sene başlayan av sezonunda palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Şu an sezonun ikinci günü. Sezon bol başladı. Görünen gidişat da bol olacak gibi. İlk baştan palamut böyle 50 liraya düştüğü takdirde her zaman bunun sonu güzel olur. Havalar güzel; istavrit de bol çıktı. Bir gün arayla 250 liraya satılan istavrit, 100 liraya düştü. 500 liraya satılan mezgit 200 liraya düştü. Çeşit de bol. Sezon bereketli başladı. Ne zaman sezon bereketli başlasa sonu da bereketli bitiyor. Umarım inşallah bu sene de öyle olacak. Etin, tavuğun kilosu belli. Bir tane balık 50 lira; 2 kişi doyar" dedi.

'FİYATLARIMIZ ÇOK UYGUN'

Turgay Memiş de "Şu anda büyük bir palamut patlaması var. İnşallah Karadeniz halkı, bu bolluktan yararlanır. Çok güzel balıklar geliyor. Fiyatlarımız çok uygun. İnşallah vatandaş, 2-3 ay palamut bolluğu böyle devam eder" diye konuştu.

Balık almaya gelen kent sakini Mustafa Kara ise "Palamut şu an bol gözüküyor. Bakalım devam edecek mi? Fiyatlar normal. 3 tane palamudu 100 liraya aldım. Dün palamudun tanesi 100 liraydı. İnşallah balık bollaşacak, fiyatı daha da düşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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