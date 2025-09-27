Trabzon'da "Özgür Filistin İçin Hareket Et" sloganıyla etkinlik düzenlendi

Trabzon'da "Özgür Filistin İçin Hareket Et" sloganıyla bisiklet turu ile yürüyüş organize edildi.

Büyükşehir Belediyesince "Özgür Filistin İçin Hareket Et" sloganıyla düzenlenen "Trabzon'dan Kudüs'e Gönül Köprüsü" etkinliği, Kahramanmaraş Caddesi'nde 10 kilometrelik bisiklet turu ile başladı.

Etkinlik kapsamında Uzun Sokak'tan Ganita mevkisine kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Sumud'umuz Gazze'ye, Çocuklar Ölmesin, Çocuklar Büyüsün ve Sizi Bekliyorlar" yazan afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yürüyüşün ardından, bugünün İslam dünyasının garip çocuğunun Gazze olduğunu söyledi.

Yıldırım, Gazze ve Filistin'deki Müslümanların muzaffer olmaları için dua ederek, İslam dünyasının bu davaya sahip çıkmak mecburiyetinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Yıldırım, "Dünyanın her tarafında, her platformda, bazen telefonda, toplantılarda, özel görüşmelerde Filistin ve Gazze'yi savunuyor. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykırıyor, her yerde söylüyor. Şimdi dünyanın diğer ülkeleri de bunun ne demek olduğunu anlamaya başladılar." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın gözünün açıldığını belirterek, "Dünya da Filistin'de, Gazze'de yaşanan bu insan haklarına aykırı durumun kaldırılması için ayağa kalmış durumda. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak son yıllarda görmediğimiz şekilde tüm siyasi partilerin katılımıyla İsrail'i kınayan, Filistin'e destek veren iki büyük açıklamayı meclisten yaptık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'dan Gazze'ye uzanan bu gönül köprüsünün sadece bir yürüyüş değil, merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitimci-yazar ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör de söyleşi gerçekleştirdi.

Programda, öğrencilerce dans, koreografi ve şiir dinletisi yapıldı, yağlı boya ile maket eserleri sergilendi.