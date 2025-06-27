Trabzon'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Gemi Turu Düzenlendi

Trabzon'da özel gereksinimli, kanser tedavisi gören ve yetim öksüz çocuklar için gemi turu organize edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca çocukların sosyal hayata katılımını sağlamak, moral motivasyonlarını artırmak amacıyla "Maviye Açılan Kalpler" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Ganita sahilde başlayan etkinlikte, 300 çocuk palyaçolarla yüz boyama etkinliği yaptı, müzik eşliğinde dans etti.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, çocukları mutlu etmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.