Trabzon'da özel gereksinimli çocuğun itfaiyeci olma hayali gerçekleştirildi

Trabzon'da özel gereksinimli Murat Kanbir'in itfaiyeci olma hayali temsili olarak gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat Grup Amirliği ekipleri, özel gereksinimli 13 yaşındaki Murat Kanbir için temsili tatbikat düzenledi.

İtfaiye araç ve ekipmanlarına hayranlık duyan, babasıyla sık sık itfaiye birimlerini ziyaret eden Kanbir, bu kez hayallerini gerçekleştiren etkinlikle unutulmaz bir gün yaşadı.

İtfaiye personelince araç ve ekipmanlar hakkında detaylı bilgi verilen Kanbir, yanan bir aracı söndürme senaryosu üzerine gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Büyük mutluluk yaşayan Kanbir, itfaiye personeline teşekkür etti.

"Murat'ın mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Murat Kanbir gibi özel gereksinimli bireylerin hayallerine dokunmanın ve onlara unutulmaz anlar yaşatmanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklerle toplumumuzdaki her bireyin yanında olduğumuzu ve onların hayatlarına değer kattığımızı göstermek istiyoruz. Murat'ın mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Murat kardeşimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı itfaiye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."