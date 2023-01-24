Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Trabzon'da, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon'da, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yomra ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan 26 yaşındaki Merve Kurt'a, dün akşam saatlerinde iş çıkışı Karadeniz Sahil Yolu'nun karşısına geçmeye çalışırken M.D'nin kullandığı 61 SF 297 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Karadeniz Sahil Yolu Merve Kurt Trabzon Güncel Haberler

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