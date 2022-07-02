Trabzon'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı. Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheli N.Ş'nin evinde yapılan aramada, oto teybi ve hoparlörün de aralarında bulunduğu 6 parça malzeme ele geçirildi. N.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Güncel Haberler

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