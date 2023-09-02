Trabzon'da Otomobil Plakası Kopyalandı, Cezalar Gelmiyor

Trabzon'da yaşayan bir kişinin otomobilinin plakası kopyalandı ve bu plaka ile İstanbul'da ücretli otoyol ve köprülerden kaçak geçiş yapıldığına dair cezalar alındı. Plakanın değiştirilmesine rağmen cezaların devam etmesi nedeniyle mağdur olan kişi, yeni bir araç almak zorunda kaldı ve hukuki süreç başlatacak.

TRABZON'da yaşayan Hami Hacıosmanoğlu'nun (34) 2016 yılında aldığı otomobilinin plakasına, 3 yıl sonra belli aralıklarla gitmediği İstanbul'daki ücretli otoyol ve köprülerden kaçak geçiş yaptığına yönelik cezalar geldi. Şikayet üzerine savcılık incelemesinde plakanın kopyalandığı tespit edilince plakası 34'den 61'e çevrilen Hacıosmanoğlu'na, aynı cezalar gelmeye devam etti. Plakayı değişip, aracını garaja çekmesine rağmen sorunun çözülmediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Yıllardır bu cezalarla mücadele ediyorum. Araç, lanetli bir araç oldu benim için" dedi.

Hayrat ilçesinde tarımla uğraşan Hami Hacıosmanoğlu, 2016 yılında 34 HG 2475 plakalı bir otomobil satın aldı. Hacıosmanoğlu'nun 3 yıl kullandığı aracına gitmediği İstanbul'da ücretli otoyol ve köprülerden kaçak geçtiği gerekçesi ile cezalar geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Hacıosmanoğlu'nun o tarihlerde İstanbul'da olmadığının tespiti üzerine, savcılık incelemesi başlatıldı. İncelemelerde kopyalanan plakanın, başka kişilerce bahse konu yollardan kaçak geçiş yaptığı saptandı. Bunun üzerine Hacıosmanoğlu'nun plakası, 61 ACY 559 olarak değiştirildi, ancak aynı cezalar gelmeye devam etti. Başına dert olan plakayı değişip, aracını garaja çektiği halde cezaların gelmeye devam ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, satış yapamadığı için yeni araç almak durumunda kaldı. Toplamda 10 bin lirayı bulan cezalarla karşı karşıya kalan ve ceza sorununa çare bulamayan Hacıosmanoğlu, yeniden hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

'ÖDÜYORUM, YENİSİ GELİYOR'

Yaşadığı süreci anlatan Hacıosmanoğlu, 'Plakam savcılığın izni ile 34 plakadan 61 plakaya çevrildi. Ona rağmen 3 yıldır adıma cezalar gelmeye devam ediyor; haraca bağladılar beni. Başvurmadığım yer kalmadı. Savcılık İstanbul'a gelip dosyanızı orada takip edebilirsiniz dedi. Yine mahkemeye başvuracağım ama yıllardır bir sonuca ulaşamadım. Yardım istiyorum. Bu konu çözüme kavuşsun istiyorum. Önceki ceza uygulanan plakanın benim üzerimden düşmesi tescillenmesine rağmen bana cezalar gelmeye devam ediyor. Aracıma hak mahrumiyeti konuluyor. Aracımı satamıyorum. Borçları ödüyorum ama 6 ay sonra yeni bir borç geliyor" dedi.

'ARAÇ LANETLİ BİR ARAÇ OLDU'

Yaşadığı ceza sorunlarıyla 5 yıldır mücadele ettiğini anlatan Hacıosmanoğlu, "Savcılık kararı olmasına rağmen cezalar adıma geliyor. Çaresiz kalınca başka bir araç aldım. Ama ona da haciz gelmesin diye arkadaşımın üzerine devretmek zorunda kaldım. Araç lanetli bir araç oldu benim için; psikolojimi bozdu. Ceza gelen plaka İstanbul'da dolaşıyor. Bu plaka sonuçta sahte bir plaka olarak tescil edilmiş. Nasıl trafikte dolaşabiliyor? Aracımla dışarıya çıkamıyorum. Diğer aracımı kullanıyorum? diye konuştu. (DHA)