Trabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 5 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu Suudi Arabistanlı 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kuruçam Mahallesi Hıdırnebi Yaylası yolunda Yasır Mohammed Alharbı yönetimindeki 34 GSZ 092 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Otomobil 30 metre aşağıda bulunan dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Alharbı ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.