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Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güncel Haberler

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan Neriman Aslan, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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