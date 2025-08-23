Trabzon'da Otellerde Sıfır Atık Uygulaması Denetimi

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki otellerde "sıfır atık" uygulaması denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yazın artan turist sayısıyla birlikte çoğalan çöp ve atık sorununa karşı otellerde başlatılan sıfır atık uygulaması kapsamında mayıstan itibaren 33 otelde bilgilendirme ve denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, otellerde sıfır atık belgesi ve atıkların ayrıştırılarak toplanması denetimi yapıldı, otel yetkililerine geri dönüştürülebilir atıkların yönetimi konusunda bilgi verildi.

Atıkların ayrıştırılarak toplanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde belediye de otellere destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu çalışmayı sadece bir denetim olarak değil, aynı zamanda ortak bir çevre sorumluluğu olarak görüyoruz. Hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir Ortahisar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.