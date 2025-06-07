Trabzon'da Otelde Elektrik Panosundan Yangın Çıktı

Trabzon'da Otelde Elektrik Panosundan Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar ilçesinde 7 katlı bir otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olay sonrası oteldeki misafirler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıncak mevkisindeki otelin giriş katında ilk belirlemelere göre, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, oteldekilerin tahliyesinin ardından duman yükselen panoya müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Çad, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en fakir ülkelerinden! ABD'ye vizeyi askıya aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.