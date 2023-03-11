Trabzon'da örtü yangını kontrol altına alındı
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Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yardımıyla müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Bölgeye giden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Güncel