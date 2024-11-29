Trabzon'da Ortaokul Öğrencilerine Omurga Sağlığı Eğitimi Verildi

Trabzon'da ortaokul öğrencilerine omurga sağlığı hakkında bilgi aktarıldı.

Sağlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince yürütülen, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İş Birliği Protokolü" kapsamında, Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Öğrencilere, okul çantasının nasıl taşınacağı, elektronik cihazların ekranına nasıl bakılacağı ve ayakta duruş şekli gibi konularda bilgi verildi.

Bazı öğrenciler de akranlarına, omurga sağlığı için bazı egzersizleri gösterdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da katıldığı program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve öğrencilere broşür dağıtılmasıyla sona erdi.